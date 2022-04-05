Волгоград, 5 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Бывшего руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Александра Злепко суд признал виновным в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Oblkompriroda.volgograd.ru Свалка

В 2017 году чиновник при отсутствии законных оснований выдал компании «Экотехсервис» экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения. На основании этих документов организация впоследствии получила лицензию на деятельность по обращению с отходами I—IV классов опасности.

В июне 2017 года облкомприроды и «Экотехсервис» заключили госконтракт на расчистку свалки в Кировском районе Волгограда — подрядчик должен был до августа 2018 года утилизировать отходы на пруд-накопитель в Светлоярском районе и провести ряд рекультивационных мероприятий. Не имея необходимого оборудования, «Экотехсервис» приступило к работам, выполнила их в неполном объёме и с существенными нарушениями контракта.

На судебном заседании 5 апреля экс-чиновник полностью признал вину.

Прокуратура запросила для фигуранта два года заключения в колонии-поселении с запретом на гослужбу в течение трёх лет.

Центральный районный суд Волгограда приговорил Александра Злепко к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, поддержав запрет на занятие должностей на государственной и муниципальной службе в течение трёх лет.

Прокуратура намерена обжаловать приговор.

Уголовное дело в отношении директора «Экотехсервиса» по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере находится на рассмотрении в суде.