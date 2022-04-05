Таллин, 5 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В понедельник и вторник, 4 и 5 апреля, у здания парламента Эстонии в Таллине проходят пикеты Независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA) против намечаемых поправок к закону об иностранцах.

ИА REGNUM Эстония

В своем пресс-сообщении профсоюз отметил, что, если поправки обретут силу закона, моряки из третьих стран смогут без ограничений занимать рабочие места эстонских моряков. Особенное неудовольствие EMSA вызывает намерение авторов поправок сделать доступ иностранной рабочей силы на рынок труда в Эстонии еще более гибким.

Профсоюз потребовал от парламента отозвать проект поправок к законам об иностранцах, о высшем образовании и учебных пособиях: «Мы недовольны тем, что упомянутые законопроекты обсуждаются в нарушение традиций и этичного поведения без привлечения представителей моряков».

Сообщается, что на сегодня более 4 000 моряков из Эстонии в связи с отсутствием необходимых законодательных актов вынуждены работать на судах под флагом других государств и других судовладельцев.