Москва, , 13:38 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Документом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира.

«Координирующее государство» — одно из государств-членов, определяемое СКВ для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения KMC в операции ООН по поддержанию мира», — следует из протокола к соглашению.

Документ внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

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