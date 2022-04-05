Москва, 5 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Документом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира.

«Координирующее государство» — одно из государств-членов, определяемое СКВ для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения KMC в операции ООН по поддержанию мира», — следует из протокола к соглашению.

Документ внес в Госдуму президент России Владимир Путин.