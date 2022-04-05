Париж, , 13:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «крайне правый тандем разделяет и раскалывает Францию», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Jérémy Barande

«Ультраправый тандем разделяет и раскалывает Францию, и я борюсь с этим тандемом изо всех сил», — заявил президент Франции, не упоминая напрямую Марин Ле Пен и Эрика Земмура.

«Когда есть страхи и большие перемены, гораздо лучше работает стратегия козла отпущения», — добавил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Франции выразили «серьезное беспокойство» из-за возможных злоупотреблений, совершенных солдатами в Мали.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция обеспокоена нарушениями со стороны солдат в Мали