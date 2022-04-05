Уфа, 5 апреля 2022, 13:37 — REGNUM Нескольким детям-сиротам предоставили квартиры в Башкирии только после вмешательства прокуратуры. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
Сотрудники Дюртюлинской межрайонной прокуратуры проверили соблюдение жилищного законодательства в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В результате они установили, что девять граждан в раннем возрасте остались без попечения родителей, в связи с чем были включены в список лиц, подлежащих внеочередному обеспечению жильем. Несмотря на это сотрудники муниципалитета своевременно не предоставили им жилые помещения.
Сотрудники прокуратуры подали иски в суд о понуждении администрации исполнить свои обязательства.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В итоге девять сирот получили благоустроенные квартиры в новостройке.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утвердили программу ликвидации долга по обеспечению жильем сирот.