Чебоксары, 5 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Чувашии произошло очередное крупное ДТП. В результате столкновения двух транспортных средств травмы получили пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 4 апреля около 15:40 на в Вурнарском районе на дороге. Предварительно полиция установила, что 18-летний водитель ВАЗ-21 120 выехал на «встречку», где столкнулся с «Дэу Матиз».

На момент ДТП в салоне «Матиза» находились пять человек, из них трое госпитализированы: 38-летняя водитель, 51-летняя пассажирка и 11-летний мальчик. Ещё двум пассажиркам оказана медицинская помощь.

Правоохранители считают, что водитель «Жигулей» не учёл дорожные и метеорологические условия. В аварии он не пострадал, по результатам освидетельствования был трезв.

«Установлено, что 18-летний житель посёлка Вурнары не имеет водительских прав. Транспортное средство он приобрёл недавно и не поставил на регистрационный учёт», — говорится в сообщении МВД по Чувашии.

В отношении него составлены материалы по нескольким статьям КоАП РФ. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Чувашии в результате столкновения двух легковых машин пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

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