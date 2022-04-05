Москва, 5 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Тренерский штаб основной команды московского «Локомотива» покинули Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. Об этом 5 апреля сообщается на сайте клуба.

Marina Lystseva Стадион «РЖД Арена»

Лоськов и Пашинин останутся в структуре клуба, но при этом покинут тренерский штаб основной команды.

«Мы долго общались с Дмитрием и Олегом в связи с происходящими в клубе изменениями, и пришли к решению, что оба они остаются в «Локомотиве», — сказал генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля главным тренером «Локомотива» стал Заур Хапов. При этом исполнявший обязанности главного тренера Марвин Комппер продолжит готовить команду к матчам.