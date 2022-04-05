Пенза, 5 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Пензе 29-летний мужчина упал с высоты 13-го этажа строящегося здания. По факту нарушения требований охраны труда возбудили уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Инцидент произошел днем 29 марта. Мужчина, выполнявший обязанности плотника—бетонщика, при осуществлении монолитных работ на одном из строительных объектов в микрорайоне Арбеково упал с высоты 13-го этажа строящегося здания. Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время следователи устанавливают ответственного за соблюдение требований охраны труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах возбуждено очередное уголовное дело по факту гибели на стройке. Рабочий упал с 15-го этажа.

Читайте также: В Пензе при взрыве ёмкости с битумом погибли два человека