Бейрут, 5 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Улицы Бейрута и ряда городов южного Ливана оказались «затоплены» мусором из-за забастовки фирм по утилизации отходов. Об этом 5 апреля сообщает Lebanon 24.

WaltiGoehner Мусор

По данным журналистов, работники санитарных служб объявили забастовку из-за того, что власти Ливана на протяжении нескольких месяцев задерживают выплаты зарплаты.

Отмечается, что правительство Ливана не может получить кредиты от иностранных банков, которые бы позволили рассчитаться с работниками коммунальных служб и другими государственными служащими.

Правительство страны разрабатывает чрезвычайный план по преодолению кризиса.