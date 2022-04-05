Липецк, 5 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 42 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

5 апреля выявлено 284 новых случая заражения коронавирусом – на один меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 146 тыс. 3 случая заражения.

За весь период наблюдения 135 тыс. 961 человек выписан после курса лечения, в том числе 812 – за последние сутки.

За весь период скончались 3574 человека. Подтверждено семь новых летальных случаев.