Кострома, 5 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Администрация Костромской области прописала дополнительные форс-мажорные обстоятельства для инвесторов, реализующих проекты на территории региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте экономического развития области.

Наталья Груздева ИА REGNUM Закрытый магазин

В настоящее время заключено 20 таких соглашений, три из них действуют в городе Галиче, имеющем статус территории опережающего развития. Большинство проектов связаны с обрабатывающим производством и сельским хозяйством.

Теперь основаниями для расторжения договоров при несоблюдении показателей бизнес-плана являются последствия экономических санкций Запада в отношении России. В том числе — ограничение рынков сбыта продукции, разрыв логистических цепочек, транспортных составляющих, удорожание материалов и комплектующих, изменения в работе банковского сектора и иные обстоятельства.

Инвестор должен предупреждать чиновников о возникших затруднениях. Каждая конкретная ситуация будет рассматриваться на специально созданной комиссии. Отметим, что правило распространяется не только не действующие соглашения, но и на все договоры, заключенные в 2022 году.