Ташкент, , 13:31 — REGNUM В Узбекистане с 15 апреля стартует обязательная маркировка бытовой техники, она будет вводиться поэтапно на основании графика, утверждённого правительством, сообщает Подробно.уз.

Стиральная машина

«Первая группа товаров, которая будет маркироваться — пылесосы, стиральные машины, холодильники и морозильники, телевизоры и мониторы, с 15 апреля 2022 года», — уточняет издание.

Вторая группа — бытовые газовые плиты, кухонные вытяжки, духовки и плиты, микроволновые печи, утюги, водонагреватели — с 1 августа 2022 года.

Третья группа — водонагревательные котлы, кондиционеры, встраиваемые электроприборы (соковыжималка, блендер, миксер, кофемолка, мясорубка), все виды светильников — с 1 ноября 2022 года.

Цифровая маркировка позволит снизить объёмы контрафакта и подделок на рынке. Нелегально ввезённые в страну товары, как правило, производятся в подпольных цехах, не проходят тестирования, лицензирования и сертификации, указывает издание.