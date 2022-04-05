Мадрид, 5 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Правительство Испании лжёт и обманывает испанцев постановлением об антикризисных мерах, который не решил реальных проблем. Об этом заявил лидер испанской «Народной партии» и глава правительства автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо в ходе заседания парламента региона.

Ppdegalicia.com Альберто Нуньес Фейхоо

По его словам, правительство страны является «самым медленным» исполнительным органом Евросоюза и проводит «худшую экономическую политику» в Европе

Фейхоо отметил, что если бы он был премьер-министром, то «никогда бы не лгал» испанцам. Он также раскритиковал главу правительства Испании Педро Санчеса, который, по его мнению, обрушил Налоговую службу своими скидками на дизельное топливо.