Москва, 5 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, регулирующий механизм индексации взысканных судом денежных сумм, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля. Инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда. Поправки вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс и касаются юрлиц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Суды смогут индексировать присужденные денежные суммы на основании заявлений взыскателей или должников и тем самым реально восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение решения суда.

До внесения в действующее правовое регулирование изменений судам в случаях, когда условия и размер индексации присужденных денежных сумм не установлены договором, надлежит использовать в качестве критерия индексации утверждаемый Федеральной службой государственной статистики индекс потребительских цен.

Индексация может быть произведена со дня вынесения решения суда (или если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде — с момента, когда такая выплата должна была быть произведена) на день его исполнения.