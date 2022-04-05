Мариуполь, ДНР, , 13:29 — REGNUM В порту Мариуполя загорелось и задымилось турецкое судно «Азбург». Об этом 5 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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В НМ рассказали, что турецкое судно действует под доминиканским флагом, на его борту находятся 12 граждан Украины. При этом сам порт контролируют националисты «Азова». Они, понимая неизбежное поражение, атакуют инфраструктуру и иностранные суда, проинформировали в Народной милиции.

В сообщении отмечается, что удары по судам, которые удерживают националисты, украинская пропаганда может попытаться выдать за обстрелы российских войск, что не соответствует действительности — «подразделения российских войск и военнослужащие Донецкой Народной Республики ведут только точечный огонь по огневым позициям украинских националистов».