Бухарест, , 13:29 — REGNUM Мэрия столицы Румынии Бухареста объявила о начале реализации нового проекта по ремонту и полной реконструкции исторических зданий в центральной части города. Об этом 5 апреля сообщает румынская газета Romania Libera.

Бухарест Ștefan Jurcă

По словам мэра Бухареста Никушора Дана, указанный проект разработан в рамках Национальной программы восстановления и устойчивости (PNRR).

«Мы хотим отремонтировать 13 кварталов, большинство из которых являются историческими памятниками, а также общественные здания, символичные для столицы», — резюмировал Н. Дан.

Предполагается, что в ближайшее время на соответствующие работы будет выделено более 50 тыс. евро.

Ранее независимые эксперты констатировали, что каждое третье строение в исторической части Бухареста нуждается в капитальном ремонте.