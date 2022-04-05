Таллин, , 13:28 — REGNUM Спешить со сменой шипованных покрышек не стоит, так как в апреле температура воздуха местами опустится до минусовых отметок, а дорожные условия заметно ухудшатся. Об этом сообщил Транспортный департамент Эстонии.

Шина Ekonomka.club

В этих обстоятельствах шипованную резину разрешено использовать до 30 апреля 2022 года.

«Время перехода на летнюю резину в Эстонии точно не определено, так как погодные условия в разных частях страны различаются. Сейчас температура воздуха по ночам еще минусовая, и нет причин спешить с заменой покрышек», — сказал эксперт по вопросам дорожного движения Транспортного департамента Виллу Ване.

Синоптики прогнозируют в Эстонии в первой половине апреля снег и мокрый снег, из-за чего дороги могут стать скользкими.

Шипованные шины в Эстонии можно использовать с 15 октября до 31 марта. В качестве исключения в случае зимних дорожных условий можно использовать шипованную резину с 1 октября до 30 апреля. Использование летней резины обязательно с 1 мая.