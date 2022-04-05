Донецк, 5 апреля 2022, 13:28 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», сообщили 5 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.