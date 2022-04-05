Кабул, , 13:25 — REGNUM Паспортное управление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что с 5 апреля во всех провинциях Афганистана начнётся онлайн-регистрация для получения паспортов. Об этом сообщат телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

В заявлении говорится, что желающие по всей стране могут заполнить форму на получение паспорта на веб-сайте агентства. Согласно объявлению, после онлайн-рассмотрения заявителю назначат дату для визита в паспортный стол.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратили выдачу паспортов в столице и провинциях в конце марта.