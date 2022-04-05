Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:23 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области правоохранители задержали троих мужчин. Их обвиняют в вымогательстве 400 тысяч рублей у жены военнослужащего, сообщает Telegram-канал Baza.

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Супруге военного поступило сообщение в одной из социальных сетей. Неизвестный сообщил, что ее муж якобы находится в плену на Украине и для его освобождения необходимо 10 млн рублей. В качестве доказательства уралец прислал видеозапись «допроса» мужчины. Отмечается, что позже злоумышленники снизили сумму «выкупа» до 400 тыс. рублей.

Супруга военного отказалась платить злоумышленникам и обратилась в полицию. Оказалось, что переписку с женщиной вели трое жителей Нижнего Тагила. Их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство». Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины.