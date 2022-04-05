Москва, , 13:23 — REGNUM Обновление и расширение в России программы льготной ипотеки на новостройки поддержит строительный сектор и спрос на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Новостройки Mil.ru

«Сегодня в России предпринимаются меры по стабилизации рынка жилья и ипотеки, обновлена и расширена программа льготной ипотеки на новостройки. Это не только поддержит спрос и строительный сектор (и занятость в нем), но и позволит сохранить возможность приобретения своей квартиры или дома для многих граждан России, — сказал Цыганов. — Вторичный рынок жилья ограничит возможный рост цен на новостройки, так как при существенном разрыве цен на вторичку и первичку покупатели могут переориентироваться на квартиры в уже сложившихся районах, где нет необходимости делать капитальный ремонт, а качество транспортной и социальной инфраструктуры выше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в I полугодии 2022 года в РФ затормозятся темпы роста цен на жилье, причем на первичном рынке они будут замедляться быстрее, чем на вторичном.

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