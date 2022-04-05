Перемышль, Калужская область, , 13:30 — REGNUM Возгорание жилого дома произошло утром 5 апреля в деревне Михайловское Перемышльского района Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Дом после пожара kaluga. sledcom. ru

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело 86-летнего хозяина дома. По данному факту следственными органами проводится проверка. Следователем назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования. По предварительным данным, причиной возгорания могла быть неисправность оборудования для печного отопления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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