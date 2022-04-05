Перемышль, Калужская область, 5 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Возгорание жилого дома произошло утром 5 апреля в деревне Михайловское Перемышльского района Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

kaluga. sledcom. ru Дом после пожара

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело 86-летнего хозяина дома. По данному факту следственными органами проводится проверка. Следователем назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования. По предварительным данным, причиной возгорания могла быть неисправность оборудования для печного отопления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.