Абакан, , 13:22 — REGNUM Усиление ветра ожидается в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные гидрометцентра.

Ураганный ветер усложнил работу спасателей 61.mchs.gov.ru

Прогноз об усилении ветра до 15-18 м/с передан на 6 апреля. Населению рекомендуют соблюдать требования особого противопожарного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 апреля в Хакасии действует особый противопожарный режим.

Читайте также: Ситуацию с пожарами в Хакасии назвали опасной