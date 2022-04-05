Абакан, 5 апреля 2022, 13:22 — REGNUM Усиление ветра ожидается в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные гидрометцентра.
Прогноз об усилении ветра до 15-18 м/с передан на 6 апреля. Населению рекомендуют соблюдать требования особого противопожарного режима.
Как сообщало ИА REGNUM, со 2 апреля в Хакасии действует особый противопожарный режим.
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