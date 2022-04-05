Чебоксары, 5 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Чувашии будут еженедельно проходить рейды по пресечению деятельности таксистов-нелегалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства по итогам заседания межведомственной комиссии.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

В рамках межведомственного взаимодействия планируется проводить еженедельные рейды по сокращению числа нелегальных перевозчиков.

«Рейды будут проходить еженедельно, а также мероприятия по выявлению и пресечению нелегальных перевозок будут проводиться муниципалитетами под кураторством министерства», — заявил глава минтранса Чувашии Владимир Осипов.

По данным минтранса, с 2021 года в Чувашии организовано 14 выездов, к административной ответственности привлечены 16 водителей. В отношении водителей возбуждены административные делопроизводства, транспортные средства изъяты и перемещены на спецстоянку до вынесения судебных решений. В министерстве добавляют, что изъятие транспортных средств проводится с 2021 года и «на сегодняшний день формируется судебная практика».

Напомним, в состав межведомственной группы по выявлению нелегальных перевозчиков вошли представители органов республиканской власти, управлений ГИБДД и ФНС, отдела Госавтодорнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в минтрансе Чувашии заявляли, что около 80% такси в республике работает нелегально. Министр Владимир Осипов отмечал, что административные санкции не оказывают значительного воздействия на нелегальных перевозчиков, но «куда более серьёзная мотивация, чтобы начать работать по закону», — это «перспектива остаться без машины».