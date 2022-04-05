Орск, Оренбургская область, , 13:21 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области в судебном порядке с преподавателя вуза взыскан 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, эти денежные средства были получены в результате преступления. Суд признал заведующую кафедрой ОГТИ филиала Оренбургского госуниверситета виновной в коррупции.

За беспрепятственную сдачу учебных дисциплин педагог получила от студентов взятки. Общая их сумма составила более 1 млн рублей.

С целью взыскания в доход России денежных средств, полученных в результате преступления, прокурор района в суд направил исковое заявление. Оно удовлетворено.