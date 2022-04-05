Благовещенск, 5 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Новое производство на базе переработки старых автомобильных шин запустило в Амурской области предприятие «ЖСК». Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Покрышки

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На новом производстве перерабатывают автопокрышки в резиновую крошку, из которой затем делают тротуарную плитку и покрытие для спортивных и детских площадок. Также настил из резиновой крошки также применяется в качестве напольного покрытия для производственных помещений и пешеходных дорожек в парковых зонах.

Кроме того, предприятие переориентируется на использование отечественных материалов в производстве, таких как пигменты для окраски покрытий и полиуретановые связующие для укладки бесшовной укладки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что созданные российскими селекционерами сорта сахарной свеклы, благодаря более высокой сахаристости (16% против 15% у иностранных аналогов), не уступают зарубежным аналогам.