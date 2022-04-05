Новосибирск, , 13:20 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 апреля, в стационары из-за COVID-19 госпитализированы 985 пациентов, в том числе 15 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 222 новых случая заражения коронавирусом. За это же время 1670 человек выписаны с выздоровлением, скончались двенадцать пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 252319 случаев заражения коронавирусом, 238059 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5426 человек. В реанимации находятся 148 человек, на ИВЛ – 22 пациента.