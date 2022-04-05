Вашингтон, 5 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Политика президента США Джо Байдена создаёт угрозу для США, заявила бывший постред страны в ООН Никки Хейли.

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В статье для Fox News она отмечает, что бюджет Байдена в размере 5,8 трлн долларов и целевые расходы в размере 1,5 трлн долларов говорят о том, что сейчас Америка не относится серьёзно к своему выживанию в опасном мире.

«Мы знаем, чем это кончится: банкротством Америки», — считает Никки Хейли.

Она уверена, что Байден и его команда подрывают основы национального лидерства США.