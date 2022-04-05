Заинск, Татария, , 13:20 — REGNUM В отношении 32-летнего жителя города Заинска возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

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Подозреваемый в январе–марте 2022 года приглашал к себе на работу в один из тату-салонов 17-летнюю знакомую, где систематически склонял ее к употреблению наркотиков. Об этом стало известно педагогам девушки. Именно они обратились в правоохранительные органы. В ходе обыска на рабочем месте подозреваемого было изъято 16,4 граммов запрещенных веществ.

Свою вину мужчина признал частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани супруги намеревались самостоятельно заняться производством запрещенных веществ.

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