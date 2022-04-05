* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 5 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане пресекается, и что за последние несколько месяцев группировка не смогла совершить никаких атак. Об этом сообщает TOLOnews.

Capost.media Террорист

Амир Хан Моттаки повторил, что Исламский Эмират привержен своему обязательству перед миром, что территория Афганистана не будет использована против какой-либо страны.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Моттаки заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогло ничего предпринять в течение последних четырёх месяцев.

«Теперь мы можем заявить, что Афганистан — безопасная страна, и мы соблюдаем своё обязательство перед мировым сообществом, что афганская территория не будет использоваться против кого бы то ни было», — подчеркнул глава МИД.

Ранее высокопоставленные военные США предупредили, что по мере приближения тёплого сезона число атак ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане будет увеличиваться.

Амир Хан Моттаки считает результаты своего визита в Китай успешными и вновь призывает мир оказать помощь Афганистану.

«Встреча была очень плодотворной и позитивной, в ней приняли участие страны-соседи Афганистана и другие государства региона, мы провели ряд успешных встречи, и мы надеемся, что они принесут хорошие результаты для афганцев», — сказал Моттаки.

Он также добавил, что Афганистан проводит политику, ориентированную на развитие экономики, и правительством подготовлена почва для инвестиций в Афганистан.

Однако политолог Джавид Сангдел утверждает: «Пока не будут решены внутренние проблемы и не будет создано законное правительство с широкой национальной, региональной и глобальной повесткой дня, мы не сможем активно участвовать в макроэкономических проектах в регионе».

Китай является одной из стран, которая имеет тесные отношения с Исламским Эмиратом и принял его дипломатов в посольстве Афганистана в Пекине, но КНР официально ещё не признала Исламский Эмират.