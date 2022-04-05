Пушкин, Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Культурно-развлекательный интерактивный центр сказок А.С. Пушкина построят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 5 апреля сообщили в Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Культурно-развлекательный интерактивный центр сказок А.С. Пушкина в городе Пушкин Gov.spb.ru

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение ООО «СВЕТОЧ» на строительство нового культурного центра, который планируется возвести в Пушкине рядом с Детскосельским бульваром. Здание центра будет выполнено как сказочный дворец с башней, богато украшенным входом и крепостными стенами, оформлено стилизованными декоративными элементами и декорациями по сказкам великого русского поэта.

Центр станет крытым тематическим парком аттракционов, в котором будут размещены развлекательные зоны, выставки, зрительный зал представлений, площадка водных шоу-программ, игровые площадки, квест-программы и кафе. Ежедневно его смогут посещать до 2 тыс. человек.

«Строительство культурно-развлекательного интерактивного центра сказок А.С. Пушкина планируется закончить в августе 2025 года», — добавили в ведомстве.

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