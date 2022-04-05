Ханты-Мансийск, , 13:18 — REGNUM В Югре идут поиски подрядчика для строительства второго мостового перехода через реку Обь. Его протяжённость вместе с подходами составит 45,56 км, сообщает окружной департамент общественных, внешних связей и молодёжной политики.

Паводок на Оби

Светлана Шаповалова

Начальная стоимость работ определена в 62,5 млрд рублей. Строительство займёт 42 месяца. Ввести мост в эксплуатацию планируют в 2026 году.

В департаменте отмечают, что создание этого сооружения даст возможность перераспределить транспортные потоки. Благодаря ему удастся разгрузить мост через Обь в Сургутском районе. Сейчас этот мост перегружен.