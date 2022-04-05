Москва, , 13:17 — REGNUM Летние веранды московских кафе разрешили не убирать в зимний период. Об этом 5 апреля в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Летняя веранда кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По просьбе рестораторов разрешили не убирать летние веранды кафе по окончании сезона эксплуатации», — написал глава столицы.

Правило это действует не всегда. Оставить веранды разрешается в том случае, если они расположены в городских парках, на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, дворовых территориях зданий, а также на земельных участках, которые находятся в частной собственности. При этом эксплуатировать веранды будет запрещено, а владельцы обязаны будут обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи.

«Возможность не проводить демонтаж летних веранд снизит финансовую нагрузку на заведения общепита и тем самым станет одной из форм поддержки этой отрасли», — сообщил Собянин.

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