Душанбе, 5 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Государственный театр музыкальной комедии города Худжанда примет участие в международном театральном фестивале «Смоленский ковчег» и покажет российским зрителям спектакль «Летающий лекарь». Об этом сообщает Азия Плюс.

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Издание отмечает, что VIII Международный театральный фестиваль «Смоленский ковчег» начался 2 апреля и продолжится до 10 апреля.

«Таджикский театр 8 апреля покажет зрителям спектакль «Летающий лекарь» по мотивам пьесы Мольера в постановке режиссёра театра Сухроба Шехова», — говорится в публикации.

Спектакль рассказывает о любви двух молодых людей, которые не могут быть вместе. Отец девочки дал свое согласие выдать дочь замуж за глухого старика из-за денег. Двоюродная сестра главной героини находит лекаря — слугу молодого возлюбленного, чтобы придумать, как помочь влюбленным.