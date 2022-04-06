Москва, , 11:51 — REGNUM В России, благодаря нацпроекту «Экология», впервые за много лет были выделяются значительные средства на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. При должных подготовке и контроле за пожароопасной обстановкой, новая техника позволит укрепить силы регионов и повысить оперативность реагирования на лесные пожары. Данные космического мониторинга помогают выявлять недостатки в работе. Подробности по итогам заседания оперативного штаба по тушению лесных пожаров, который провёл министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, сообщает пресс-служба профильного министерства.

На заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров Пресс-служба Минприроды России

Всего с начала 2022 года в регионах возникло 94 лесных пожара, площадь, пройденная огнём, составила около девяти тысяч гектаров. Как сообщили в ходе штаба, в апреле огневые риски прогнозируются на территории Южного федерального округа, Северного Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока — всего в 17 регионах.

По оценке специалистов, на сегодняшний день лесопожарная обстановка на землях лесного фонда стабильная. Всего пожароопасный сезон уже открыли в 13 регионах. Но территории должны не только подготовить соответствующие приказы, но и провести подготовку специалистов, техники и заключить контракты на выполнение лесоавиационных работ. Так, на сегодняшний день контракты на лесоавиационные работы заключили в полном объёме 23 субъекта.

На заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров Пресс-служба Минприроды России

«Одни и те же регионы нашей большой страны звучат из года в год. По итогам каждого заседания штаба протокол будет направлен, в том числе по округам — полномочным представителям президента, а также в прокуратуру для реагирования. Сейчас получается, что мы друг друга убеждаем, что нужно делать, а что не нужно. Но это как техника безопасности — все правила давно написаны, нужно их выполнить своевременно, а не разбирать по факту случившейся ситуации и искать виновных. Необходимо отнестись к этому серьёзно на этапе подготовки», — подчеркнул Александр Козлов.

Специалисты фиксируют случаи, когда регион занимается отжигом сухой травы, оттягивая открытие пожароопасного сезона, что сказывается на лесопожарной обстановке.

В частности, в Забайкальском крае информация, предоставленная министерством природных ресурсов региона о фактическом проведении профвыжиганий, оказалась недостоверной. По данным космического мониторинга видно, что площадь термоточек, отмеченных как «профвыжигание», в три раза больше, чем заявленная регионом.

В прошлом году финансирование вопросов охраны лесов от пожаров в федеральном бюджете увеличено более чем в два раза, и еще в январе все средства были доведены регионам. Благодаря этому территории впервые за долгие годы смогут увеличить штат лесных пожарных. Но во многих регионах до сих пор их штат не набран.

«На сегодняшний день фактическое количество лесных пожарных — 17 105 человек. Общий недобор — 4153 человека в 44 регионах», — сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что с 2022 года будет дополнительно вестись мониторинг ландшафтных пожаров.

«Мы будем вести особый контроль переходящих на лесные земли природных пожаров. Это большая часть проблемы, когда все горит, никто не будет разбираться — лесные или ландшафтные, откуда огонь пришел. Их игнорирование провоцирует дополнительные риски. Поэтому мы с коллегами из МЧС договорились, что это будет контролировать единая система обеспечения безопасности», — подчеркнул Александр Козлов.

Он обратил внимание глав регионов на необходимость взять под личный контроль недопущение сельхозпалов, а также обеспечить силами РСЧС тушение ландшафтных пожаров, которые являются одной из основных причин перехода огня на земли лесного фонда.

В завершение глава Минприроды напомнил, что в этом году ведомство продолжит финансировать закупку лесопожарной и лесовосстановительной техники для регионов в рамках национального проекта «Экология». И отметил важность администрирования этих процессов на местах с учётом ценообразования и приоритетов.

Напомним, самые масштабные лесные очаги почти ежегодно возникают на территории Сибири и Дальнего Востока. В целых недопущения распространения огня, в лесах у населённых пунктов Иркутской области стартуют субботники, сообщил 5 апреля в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

По его словам, территории очистят от валежника, сухостоев, порубочных остатков и другой сухой растительности.

«Это необходимо для недопущения лесных пожаров на землях лесного фонда, прилегающих к населенным пунктам, и улучшения санитарного состояния лесов. Меры позволят предотвратить как приближение огня из леса к жилым домам, так и переход пожара, возникшего в населенном пункте, на лесной массив», — подчеркнул Игорь Кобзев.

О том, что к 1 апреля по всей стране быть утверждены сводные планы тушения лесных пожаров, сообщил в конце марта руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников. По его словам, к этой дате будет обеспечена полная готовность всей парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана».

На круглосуточный режим работы переведена Федеральная диспетчерская служба, которая ежедневно обеспечивает автоматизированный сбор информации о лесопожарной обстановке в России.

Что касается дальневосточных территорий, то по оценке начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николая Кривошеева, регионам необходимо эффективно обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с подготовкой к пожароопасному сезону, и устранить недостатки, выявляемые в ходе начавшихся проверок готовности. В течение пожароопасного сезона требуется обеспечить своевременность введения особого противопожарного режима, а, в случае необходимости, режима ЧС.

Особое внимание федерального центра будет уделено обоснованности принятия решений по пожарам в зоне контроля, своевременности и достоверности сведений регионов о лесных пожарах и лесопожарной обстановке, оперативности обнаружения пожаров и привлечения для их тушения сил и средств.

«В случае необходимости, для помощи Дальневосточным регионам в тушении пожаров будут переброшены межрегиональные лесопожарные силы из негоримых субъектов России и силы Федеральной Авиалесоохраны. Для тушения лесных пожаров специалисты федерального уровня будут применять в регионах Дальнего Востока взрывной метод и метод искусственного вызывания осадков», — отметил начальник ФБУ «Авиалесоохрана».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Экология» поставлена задача, чтобы площадь ежегодных посадок леса равнялась площади вырубленных и погибших лесов. Регионы будут на 100% обеспечены лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза.

Также планируется масштабное оснащение лесничеств спецтехникой для лесовосстановления. Результатом проекта также станет прогноз оценки бюджета углерода в лесах Российской Федерации на период до 2050 года.