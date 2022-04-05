Москва, 5 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2022/23 примут участие 22 клуба. Об этом 5 апреля сообщил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.

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«Рижское «Динамо» и «Йокерит» не прислали заявки, поэтому изменение составляют только эти клубы», — сказал Морозов.

Он отметил, что по остальным клубам изменений нет. 22 команды подали заявки на участие в следующем сезоне.

По его словам, у всех клубов финансовые гарантии есть. При этом у некоторых команд есть нюансы, которые будут решаться в рабочем режиме.