Ширинский район, Хакасия, 5 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Ширинском районе Хакасии возбуждено уголовное дело по факту убийства 59-летнего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

СУ СКР по Ярославской области Возбуждено уголовное дело

Мужчина с травмированной головой скончался по пути в больницу 1 апреля. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждено против 59-летнего жителя Ширинского района.

По версии следствия, в ночь с 31 марта на 1 апреля потерпевший распивал спиртное со знакомыми в доме в селе Туим. Мужчина поссорился с одним из приятелей, хозяйка дома попросила его уйти, но он отказался.

Женщина позвонила своему родственнику и попросила разобраться с нежеланным гостем. Мужчина приехал и ударил потерпевшего по голове руками, ногами и деревянным поленом. Затем он вынес тело гостя за пределы домовладения и оставил около забора.

Мужчина арестован. Ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии по подозрению в покушении на убийство задержан 63-летний местный житель.

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