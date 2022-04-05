Москва, , 13:17 — REGNUM Война против России, в которую пытаются втянуть Грузию, закончится лишь разрушением самой Грузии. Об этом заявил 5 апреля на брифинге в офисе ИА REGNUM председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

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