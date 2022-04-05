Москва,
5 апреля 2022, 13:17 — REGNUM Война против России, в которую пытаются втянуть Грузию, закончится лишь разрушением самой Грузии. Об этом заявил 5 апреля на брифинге в офисе ИА REGNUM председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.
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Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
пытаются втянуть Грузию в войну с Россией. Существует целая теория открытия в Грузии второго, а где-то в Молдавии третьего фронта против России. Якобы эти фронты быстро разрушат Россию. Я считаю, что всё это быстро разрушит саму Грузию. Я не имею положительного мнения о грузинских властях, потому что за все девять лет своего правления они никогда не проявляли стойкости перед заграничными хозяевам Саакашвили, постоянно им уступали, фальсифицировали выборы, приписывая на них необоснованные проценты, вводили в парламент неадекватных людей. Но я надеюсь, что всё-таки, боязнь и здравый смысл победят, и они как-то устоят. Но дать однозначный ответ, как будут вести себя грузинские власти, невозможно. Они не имеют силы воли и стойкости, и на сколько их хватит — не понятно. Но мы тоже будем активно действовать. Мы ни в коем случае не должны допустить втягивания Грузии в войну.
Давид Тархан-Моурави