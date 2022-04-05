Белгород, 5 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Расписание движения рельсового автобуса Белгород — Воронеж опубликовала пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Https://company.rzd.ru Рельсовый автобус РА-3

Первый рейс состоится 1 мая 2022 года, по маршруту отправится рельсовый автобус РА-2. В перспективе на линию могут выйти более быстрые рельсовые автобусы РА-3.

Регулярное сообщение между двумя регионами центрами начнётся с 7 мая по субботам двумя составами. Из Воронежа поезд будет отправляться в 06:50 и прибывать в Белгород в 11:00, обратно в 18:13 с прибытием на станцию Воронеж-1 в 22:23.

Движение второго состав из Белгорода запланировано в 06:57 с прибытием в Воронеж в 11:07, в обратный путь поезд отправится в 17:02, прибывая на станцию Белгород в 21:12.

Остановки рельсовых автобусов предусмотрены на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин, Старый Оскол и Касторная Новая.