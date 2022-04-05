Бухарест, 5 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В уезде Тулча на юго-востоке Румынии начались новые масштабные учения румынской армии и военно-морских сил страны. Об этом 5 апреля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Www.defense.gov Солдаты на военных учениях в Румынии

Согласно официальной информации, в указанных маневрах, осуществляющихся как на суше, так и в дельте Дуная, принимают участие речная флотилия «Михаил Когэлничану», пехотные структуры Сухопутных войск, а также морские пехотинцы и структуры боевого обеспечения на базе материально-технического снабжения ВМФ «Понтика». Учения получили кодовое название «Защитник Дуная — 2022».

Основная цель акции — закрепление навыков военных по противодействию аэромобильному десантированию в условиях гибридных угроз и рисков химической (бактериологической) атаки.

Мероприятие продлится до 7 апреля.