Москва, 5 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Созданные российскими селекционерами сорта сахарной свеклы, благодаря более высокой сахаристости (16% против 15% у иностранных аналогов), не уступают зарубежным аналогам. Об этом рассказал директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Александр Кудрявцев, передает ИА REGNUM.

Сахарная свекла

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Как рассказал ученый, исследования проводятся в сотрудничестве с ООО «СоюзСемСвекла» в рамках реализации комплексного научно-технического проекта «Создание высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции и организация системы их семеноводства», и данный проект является участником Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы.

При этом уточняется, что в текущем сезоне в России представлено семь гибридов сахарной свеклы селекции и еще 12 планируется представить в следующем году.

Также отмечается, что потенциал отечественных производителей позволит обеспечить потребность страны в семенах сахарной свеклы и занять большую часть рынка РФ к 2025 году, а устойчивые к различным заболеваниям и засухе гибриды сахарной свеклы экспортируются за рубеж, к примеру, в Таджикистан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в случае сохранения нынешних темпов производительности, Россия выйдет на полную обеспеченность отечественным семенным материалом картофеля уже к 2025 году.