Ижевск, , 13:08 — REGNUM В отношении врача акушера – гинеколога одной из женских консультаций Ижевска вынесен приговор по факту шести преступлений. Деяния обвиняемой квалифицировались по статьям о служебном подлоге и леком взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Беременность Greyerbaby

Установлено, что, работая в поликлинике на территории Индустриального района Ижевска, женщина внесла в медицинские справки четырех пациенток ложные данные о наличии беременности. За это врач получила денежные средства.

Также через знакомую медик дважды получила мелкие взятки за фиктивные справки о беременности данных пациенток.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии завершили расследование уголовное дела в отношении врача-психиатра одного из медицинских учреждений по обвинению в служебном подлоге и получении взятки. Установлено, что обвиняемый получил взятку в размере 25 тыс. рублей за выдачу справки об отсутствии противопоказаний для управления транспортным средством жителю республики.

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