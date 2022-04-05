Нальчик, 5 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело о похищении ребенка. Его фигурантом стала жительница Прохладненского района. Женщина похитила двухлетнюю девочку, гулявшую возле дома в селении Виноградное.

Ребенок с игрушкой

Ребенок был найден в тот же день, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, а подозреваемую арестовали, сообщили 5 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Примерно в 12 часов 30 марта 2022 года подозреваемая 1978 года рождения, находясь в селении Виноградное Прохладненского района, заметила игравшую возле дома малолетнюю 2020 года рождения. Не имея каких-либо законных прав на ребенка, она увела девочку и скрылась с ней в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 30 марта. После обнаружения пропажи несовершеннолетней родители обратились в полицию. Около 21:00 в тот же день местонахождение подозреваемой было установлено. Она привезла девочку в город Тырныауз Эльбрусского района.

Женщину задержали, ребенка вернули родным. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.