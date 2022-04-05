* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:06 — REGNUM Министр образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встрече с вице-президентом Европейской мусульманской ассоциации заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержены соблюдению прав женщин Афганистана в рамках шариата.

Хиджаб David Dennis

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», министр образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маулави Нурулла Мунир встретился в Кабуле с вице-президентом Европейской мусульманской ассоциации Ивонн Ридли Марьям и главой британской благотворительной организации Касимом Рашидом.

Министр образования заявил, что Исламский Эмират привержен обеспечению всех прав афганских женщин в рамках шариата.

«Исламский Эмират привержен защите всех прав женщин в рамках шариата, но нельзя игнорировать и пропаганду западных СМИ», — сказал министр.

В ходе встречи Ивонн Ридли Марьям добавила, что во время своей поездки в Афганистан в 2001 году она была арестована талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и после освобождения и тщательного изучения Корана она приняла ислам, поэтому считает себя в долгу перед народом Афганистана. Вице-президент Европейской мусульманской ассоциации заявила, что хочет отблагодарить народ Афганистана, служа ему.

Напомним, в начале нового учебного года (23 марта) в Афганистане должны были открыться школы для девочек, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что учебные учреждения для девочек старше шестого класса будут закрыты до дальнейшего уведомления.

«Если школьная форма будет разработана в соответствии с афганскими законами, обычаями и культурой, то школы начнут работать в соответствии с постановлением Исламского Эмирата», — говорится в заявлении, опубликованном министерством образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).