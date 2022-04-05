Великий Новгород, , 13:09 — REGNUM В Новгородской области за сутки 33 пациента с СOVID-19 поступили в местные стационары. Об этом 5 апреля сообщили в федеральном оперштабе. Ранее в регионе отмечалась нулевая суточная госпитализация.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Новгородской области обнаружили за сутки 83 случая заражения коронавирусом. Это на семь случаев меньше, чем за 3 апреля. Только в Великом Новгороде выявили 59 случаев заражения. Заболеваемость в регионе чуть меньше месяца не превышает отметку в сто случаев в сутки.

Скончались от COVID-19, как основной причины, за сутки четыре человека, что на два пациента больше, чем в предыдущие сутки. После достижения нулевой смертности в течение нескольких суток подряд этот показатель вновь подрос.

За сутки в регионе вылечился от ковида 51 пациент. Это на 21 человека больше, чем сутками ранее. Статистика выздоровлений значительно сократилась в регионе.

Отметим, что с начала пандемии в Новгородской области выявили 97 490 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 997 человек, а вылечились за это время 93 197 больных.

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