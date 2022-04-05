Москва, , 13:05 — REGNUM Нефть, которая на прошлой неделе получила поддержку в районе отметки $102 за баррель, совершила отскок от локальных минимумов и развивает восхождение с 4 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Транспортировка нефти Quartl

«Цена на нефть марки Brent подскочила почти на 5% в начале торговой пятидневки, а сегодня, 5 апреля, тестирует 20-дневную скользящую среднюю, открывающую путь к уровню $110.

Покупатели черного золота снова оживились, подобрав подешевевшие фьючерсы на сообщениях о планах Запада ввести дополнительные санкции в отношении России, которая обвиняется в совершении военных преступлений на территории Украины.

На этом фоне волнения по поводу сокращения предложения из-за перебоев в поставках возобновились.

С другой стороны, бычий потенциал рынка сдерживается пониманием того, что даже в случае отказа Европы от российских энергоносителей, континенту потребуется не один год для перенаправления потоков и создания инфраструктуры, отрезанной от РФ.

Сейчас общая эскалация напряженности между Россией и Украиной теоретически способствует укреплению Brent, но прежних масштабов ралли ожидать не стоит.

Поскольку трейдеры стали менее эмоциональными и более избирательными в контексте геополитических факторов и уровня их влияния на баланс рынка.

В краткосрочной перспективе нефти придется постараться, чтобы оставить уровень $110 позади и наметить уверенный путь к отметке $120. В случае возобновления продаж фокус внимания снова сместится на психологическую поддержку $100», — полагает эксперт.

Читайте также: Восходящий тренд роста цен на нефть остаётся в силе