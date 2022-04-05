Абакан, 5 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Масочный режим продолжает действовать в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в республиканском правительстве.

Sev.gov.ru Масочный режим

Уточняется, что послабления антиковидных ограничений в регионах необходимо согласовывать с федеральным Роспотребнадзором. Неделю назад оперштаб Хакасии обсуждал вопрос смягчения масочного режима. Соответствующие предложения были направлены в федеральный Роспотребнадзор на согласование.

Республиканские власти уточнили, что федеральный оперштаб по коронавирусу настаивает на сохранении в регионах масочного режима. Объясняется это тем, что в условиях санкционного давления, необходимости сохранения устойчивости экономики «будет сложнее изыскивать дополнительные средства в случае подъёма заболеваемости». Всплеска заболеваемости эпидемиологи ожидают в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией продолжают сокращать в Хакасии.