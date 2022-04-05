Ташкент, 5 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 апреля провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Флаги Узбекистана и Казахстана

В начале беседы главы государств обменялись искренними поздравлениями в связи с началом священного месяца Рамадан, пожелав братским народам Узбекистана и Казахстана благополучия и процветания.

«Были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено наращиванию объемов взаимной торговли, продвижению совместных проектов промышленной кооперации, продолжению активных обменов в рамках культурно-гуманитарной программы.

«Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам регионального взаимодействия, в том числе по подготовке и проведению саммита ШОС в Узбекистане в сентябре этого года», — говорится в сообщении.